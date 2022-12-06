Бойцы ВСУ впервые показали мобильные мастерские для техники, которые передали Штаты (видео)

Ранее Штаты анонсировали поставку 4 машин, которые позволят прямо на поле боя ремонтировать транспорт.

Related video

Украинская армия получила на вооружение мобильные мастерские М1089А1P2 для ремонта техники прямо на поле боя. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Соединенные штаты в одном из пакетов военной помощи анонсировали передачу Украине партии мобильный ремонтных мастерских. Как отмечают аналитики, такая техника может быть не очень интересна для широкой публики, однако по факту их роль очень важна. Благодаря такой техники украинские военные могут прямо на поле боя совершать ряд операций по ремонту и восстановлению техники.

М1089А1Р2 — это специализированная машина, предназначенная для ремонта и перевозки поврежденной техники. Грузовик начали серийно производить с 1996 года. За это время поменялось несколько производителей, с 2009 года производится компанией Oshkosh. Мощность двигателя составляет 330 лошадиных сил.

Напомним, США начали консультации с Конгрессом о том, какую военную помощь поставлять Украине.

Ранее Германия передала очередной пакет военной помощи, который включал в себя танковые тягачи и боеприпасы. ВСУ получили самых мощных в мире М1070.