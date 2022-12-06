Бійці ЗСУ вперше показали мобільні майстерні для техніки, які передали Штати (відео)

Раніше Штати анонсували постачання 4 машин, які дозволять прямо на полі бою ремонтувати транспорт.

Related video

Українська армія отримала на озброєння мобільні майстерні М1089А1P2 для ремонту техніки на полі бою. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

США в одному з пакетів військової допомоги анонсували передачу Україні партії мобільних ремонтних майстерень. Як зазначають аналітики, така техніка може бути не дуже цікавою для широкої публіки, проте за фактом їхня роль дуже важлива. Завдяки такій техніці українські військові можуть прямо на полі бою здійснювати низку операцій з ремонту та відновлення техніки.

М1089А1Р2 — це спеціалізована машина, призначена для ремонту та перевезення пошкодженої техніки. Вантажівки почали серійно виробляти з 1996 року. За цей час змінилося кілька виробників, з 2009 року виробляється компанією Oshkosh. Потужність двигуна складає 330 кінських сил.

Нагадаємо, США розпочали консультації з Конгресом про те, яку військову допомогу постачати Україні.

Раніше Німеччина передала черговий пакет військової допомоги, який включав танкові тягачі і боєприпаси. ЗСУ отримали найпотужніших у світі М1070.