Машина подпрыгнула от "прилета": ВСУ уничтожили редкий КамАЗ "Выстрел" (видео)

Артиллерия 54-й мехбригады уничтожили российский бронеавтомобиль "на просторах Донбасса". Роликом военные поздравили побратимов с Днем вооруженных сил.

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Бойцы батальона К2 из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили российский броневик КамАЗ "Выстрел". Об этом сообщается на официальной странице подразделения в Фейсбуке.

Ко Дню Вооруженных сил Украины, батальон К2 показал как они "играют в морской бой" с российскими военными и их техникой. На Донбассе была уничтожена техника и личный состав оккупантов. Обозреватели Ukraine Weapons Tracker обратили внимание, что среди пораженной техники был редкий броневик "Выстрел".

От попадания артиллерийского припаса вражеская бронемашина подпрыгнула. В результате удара ее полностью уничтожили. Это первый документально подтвержденный случай, когда "Выстрел" был поражен ударом артиллерии. Судя по ролику, он был снят ранее так как на деревьях есть еще зеленая листва.

КамАЗ "Выстрел" — это российский легкобронированный броневик. Он имеет множество предназначений — санитарная, патрульная, разведывательная или штабная машины. Максимальная скорость машины составляет 90 км/ч по шоссе. А запас хода 1100 км.

Напомним, в октябре стало известно, что РФ перебрасывает в Украине броневики "Выстрел" с новейшими боевыми модулями.

30 сентября армия РФ перебросила в Украину новейшие броневики "Тайфун-ВДВ" с 30-мм боевым модулем.