Машина підстрибнула від "прильоту": ЗСУ знищили рідкісний КамАЗ "Постріл" (відео)

Артилерія 54-ї мехбригади знищили російський бронеавтомобіль "на теренах Донбасу". Роликом військові привітали побратимів з Днем збройних сил.

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Бійці батальйону К2 з 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили російський броньовик КамАЗ "Постріл". Про це повідомляється на офіційній сторінці підрозділу у Фейсбуці.

До Дня Збройних сил України, батальйон К2 показав, як вони "грають у морський бій" з російськими військовими та їхньою технікою. На Донбасі було знищено техніку та особовий склад окупантів. Оглядачі Ukraine Weapons Tracker звернули увагу, що серед ураженої техніки був рідкісний броньовик "Постріл".

Від влучення артилерійського запасу ворожа бронемашина підстрибнула. Внаслідок удару її повністю знищили. Це перший документально підтверджений випадок, коли "Постріл" був уражений ударом артилерії. Судячи з ролика, він був знятий раніше, оскільки на деревах є ще зелене листя.

КамАЗ "Постріл" — це російський легкоброньований броньовик. Він має безліч призначень — санітарна, патрульна, розвідувальна чи штабна машини. Максимальна швидкість машини становить 90 км/год шосе. А запас ходу 1100 км.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що РФ перекидає в Україні броньовики "Постріл" з новітніми бойовими модулями.

30 вересня армія РФ перекинула в Україну новітні броньовики "Тайфун-ВДВ" з 30-мм бойовим модулем.