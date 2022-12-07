"Все з точностью до наоборот": Блинкен рассказал о влиянии войны в Украине на Китай, - CNN

По мнению сенатора-республиканца Джоша Хоули, Тайвань имеет больше значения для национальных интересов США, чем Украина.

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Международная поддержка Украины в войне против Российской Федерации могла повлиять на политику Китая по отношению к Тайваню. Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Государственном департаменте с министром обороны Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами, пишет CNN.

Блинкен прокомментировал письмо сенатора-республиканца Джоша Хоули, в котором тот выразил обеспокоенность военными поставками США в Украину. Чиновник опасается, что из-за поддержки Украины Соединенные Штаты утрачивают возможность предотвратить войну в Азии.

"Тайвань важнее для национальных интересов США, чем Украина", — считает Джоша Хоули.

В ответ на это, Энтони Блинкен заявил, что в Пекине видят реакцию международного сообщества на военное вторжение РФ в Украину. По словам Госсекретаря, ход российско-украинской войны должен оказать влияние на планы Китая на Тайвань.

"Я думаю, на самом деле, если все с точностью до наоборот, в том смысле, что Китай очень внимательно следит за тем, что происходит в Украине, очень внимательно следит за реакцией США и стран всего мира на российскую агрессию", — ответил Блинкен на заявления Хоули.

Напомним, что в США не исключают вероятность военной агрессии Китая по отношению к Тайваню. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман считает, что США должны удержать председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина от подобного шага.

Фокус также сообщал, что в Пентагоне не видят "неизбежных признаков" вторжения Китая в Тайвань. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства обороны США о военной мощи Китая.

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