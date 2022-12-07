"Все з точністю до навпаки": Блінкен розповів про вплив війни в Україні на Китай, — CNN

На думку сенатора-республіканця Джоша Хоулі, Тайвань має більше значення для національних інтересів США, ніж Україна.

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Міжнародна підтримка України у війні проти Російської Федерації могла вплинути на політику Китаю стосовно Тайваню. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції у Державному департаменті з міністром оборони Ллойдом Остіном та їх австралійськими колегами, пише CNN.

Блінкен прокоментував листа сенатора-республіканця Джоша Хоулі, в якому той висловив стурбованість військовими поставками США в Україну. Чиновник побоюється, що через підтримку України Сполучені Штати втрачають можливість запобігти війні в Азії.

"Тайвань важливіший для національних інтересів США, ніж Україна", — вважає Джоша Хоулі.

У відповідь на це Ентоні Блінкен заявив, що в Пекіні бачать реакцію міжнародної спільноти на військове вторгнення РФ в Україну. За словами Держсекретаря, перебіг російсько-української війни має вплинути на плани Китаю на Тайвань.

"Я думаю, насправді якщо все з точністю до навпаки, у тому сенсі, що Китай дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, дуже уважно стежить за реакцією США і країн усього світу на російську агресію", — відповів Блінкен на заяви Хоулі.

Нагадаємо, що у США не виключають ймовірність військової агресії Китаю стосовно Тайваню. Заступник держсекретаря США Венді Шерман вважає, що США мають утримати голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна від такого кроку.

Фокус також повідомляв, що в Пентагоні не вбачають "неминучих ознак" вторгнення Китаю до Тайваню. Про це йдеться у щорічній доповіді Міністерства оборони США про військову міць Китаю.

Ще ми писали про те, що Індія та США стежать за армією Китаю за допомогою птахів із дешевими камерами. Пристрій коштує $80 і передає відео з повітря на землю.