"Техногенный террор": Гуменюк рассказала, зачем РФ несколько дней прятала дроны-камикадзе

По словам представителя ОК "Юг", российская армия пытается сформировать более результативную тактику не только для действий на фронте, но и для террора мирного населения Украины.

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Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ начали использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для того, чтобы наносить "закрепляющие удары" по инфраструктуре Украины. По ее словам, если Россия не использует какое-либо оружие, то это не означает, что его у нее нет. Об этом Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

Она заявила, что россияне пытаются сформировать более результативную тактику на различные направления своей деятельности: на открытые участки фронта, на психологическое давление на население в тыловых регионах.

"В частности, они держали эти дроны, вероятно, для "закрепляющих ударов" по инфраструктуре. Они продолжают осуществлять способы техногенного террора и пытаются создать энергетический кризис в Украине", — сказала Гуменюк.

По ее словам, ракеты, которые использует Россия, более высокоценны, но их используют так же, как и дроны-камикадзе. Российская армия пытается истощить украинские силы ПВО, так как они не позволяют ей в полной мере проводить террор над украинцами.

Дроны-камикадзе Shahed-136

Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 может летать на расстояние от 1000 до 2000 километров. Российская армия использует их, чтобы атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. При этом применяет свое название "Герань-2".

Ранее Фокус писал, что СМИ узнали, какое вооружение Россия заказала у Ирана. Москва испытывает острую нехватку снарядов и надеется на Тегеран, уверены журналисты. Армия РФ делала перерыв в использовании БПЛА Shahed, но в ночь на 7 декабря под удар попала Днепропетровская область.

Еще напомним, что Нацгвардейцы сбили российскую крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета. В гвардии создали мобильные группы, которые должны оперативно реагировать на обстрелы и сбивать российские дроны и ракеты.