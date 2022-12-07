"Техногенний терор": Гуменюк розповіла, навіщо РФ кілька днів ховала дрони-камікадзе

За словами представника ОК "Південь", російська армія намагається сформувати більш результативну тактику не лише для дій на фронті, а й для терору мирного населення України.

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Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ почали використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для того, щоб завдавати "закріпних ударів" по інфраструктурі України. За її словами, якщо Росія не використовує жодної зброї, то це не означає, що її в неї немає. Про це Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

Вона заявила, що росіяни намагаються сформувати результативнішу тактику на різні напрями своєї діяльності: на відкриті ділянки фронту, на психологічний тиск на населення в тилових регіонах.

"Зокрема, вони тримали ці дрони, ймовірно, для "закріпних ударів" по інфраструктурі. Вони продовжують здійснювати способи техногенного терору та намагаються створити енергетичну кризу в Україні", — сказала Гуменюк.

За її словами, ракети, які використовує Росія, більш високоцінні, але їх використовують так само як і дрони-камікадзе. Російська армія намагається виснажити українські сили ППО, оскільки вони не дозволяють їй повною мірою проводити терор над українцями.

Дрони-камікадзе Shahed-136

Іранський дрон-камікадзе Shahed-136 може літати на відстань від 1000 до 2000 км. Російська армія використовує їх, щоб атакувати енергетичну інфраструктуру України. Водночас застосовує свою назву "Герань-2".

Раніше Фокус писав, що ЗМІ дізналися, яке озброєння Росія замовила Ірану. Москва відчуває гостру нестачу снарядів і сподівається на Тегеран, упевнені журналісти. Армія РФ робила перерву у використанні БПЛА Shahed, але в ніч проти 7 грудня під удар потрапила Дніпропетровська область.

Ще нагадаємо, що Нацгвардійці збили російську крилату ракету Х-101 з великокаліберного кулемета. У гвардії створили мобільні групи, які мають оперативно реагувати на обстріли та збивати російські дрони та ракети.