Войска РФ нанесли удар по Харьковской области крылатыми ракетами (фото)

Оккупанты обстреляли поселок Печениги из зенитных ракетных комплексов С-300.

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Вечером, 7 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по поселку Печениги Харьковской области. О последствиях атаки сообщил глава Печенигского поселкового совета Александр Гусаров в своем Telegram-канале.

Председатель местного совета отметил, что в результате российского обстрела никто из жителей поселка не пострадал. Он также поделился снимками, на которых можно заметить остатки российских ракет С-300.

[ + – ] Российские ракеты С-300

Характеристики ракет С-300

В зависимости от классификации, дальность ракет С-300 может достигать от 150 до 300 километров.

К примеру, С-300П были разработаны для защиты крупных промышленных объектов и зданий администраций. Ее современные модификации позволяют одним комплектом поражать до 36 аэродинамических или баллистических целей. Данные ракеты имеются на вооружении во всех странах бывшего СССР, в том числе и в Украине.

С-300В созданы для непосредственной работы армии. Ракеты используются для прикрытия войск или поражения ближних целей. В 2012 в РФ модернизировали несколько установок, а в 2013 году поставили их на вооружение.

С-300Ф — это зенитные ракетные системы корабельного типа дальнего действия. Их максимальная дальность поражения составляет 200 км. Эти ракеты используют систему наведения через РЛС и могут перехватывать баллистические ракеты малого радиуса действия.

Напомним, что 6 декабря Вооруженные силы Российской Федерации совершили ракетный обстрел Запорожской области. Одна из ракет попала по территории Степненской территориальной общины.

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