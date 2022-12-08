Війська РФ завдали удару по Харківській області крилатими ракетами (фото)

Окупанти обстріляли селище Печеніги із зенітних ракетних комплексів С-300.

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Увечері, 7 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по селищу Печеніги Харківської області. Про наслідки атаки повідомив голова Печенігської селищної ради Олександр Гусаров у своєму Telegram-каналі.

Голова місцевої ради зазначив, що внаслідок російського обстрілу ніхто із мешканців селища не постраждав. Він також поділився знімками, на яких можна побачити залишки російських ракет С-300.

[ + – ] Російські ракети С-300

Характеристики ракет С-300

Залежно від класифікації дальність ракет С-300 може досягати від 150 до 300 кілометрів.

Наприклад, С-300П було розроблено захисту великих промислових об'єктів і будівель адміністрацій. Її сучасні модифікації дозволяють одним комплектом вражати до 36 аеродинамічних чи балістичних цілей. Ці ракети є на озброєнні в усіх країнах колишнього СРСР, у тому числі й в Україні.

С-300В призначені для безпосередньої роботи армії. Ракети використовуються для прикриття військ або ураження ближніх цілей. У 2012 році у РФ модернізували кілька установок, а у 2013 році поставили їх на озброєння.

С-300Ф — це зенітні ракетні системи корабельного типу дальньої дії. Їхня максимальна дальність ураження становить 200 км. Ці ракети використовують систему наведення через РЛС та можуть перехоплювати балістичні ракети малого радіуса дії.

Нагадаємо, що 6 грудня Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетний обстріл Запорізької області. Одна з ракет потрапила територією Степненської територіальної громади.

Ще Фокус писав про те, що ЗС РФ атакувала Дніпропетровську область безпілотниками іранського походження Shahed 136.

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