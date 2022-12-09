Никаких пауз. ВСУ будут выбивать РФ из Украины и зимой, и летом, – Данилов

Секретарь СНБО заявил, что мы не можем предать тех людей, которые отдали свою жизнь за независимость. Поэтому Силы обороны будут выбивать врага со всех территорий.

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Украинские военные будут выбивать российские войска из страны в любую пору года. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщается на сайте аппарата Совета нацбезопасности и обороны.

Украина не будет делать каких-либо пауз на поле боя летом, или зимой, или в любую другую пору года. Бойцы Сил обороны будут выбивать вражеские силы со всей территории, чтобы начать выстраивать свободную и независимую страну.

"Ни у кого не будем спрашивать, где мы должны бить врага. Мы не можем предать тех людей, которые положили жизни за нашу независимость, поэтому будет отвечать агрессору, который постоянно посягает на нашу территорию", — подчеркнул Данилов.

Также ВС РФ впереди ждут много неприятных сюрпризов и неожиданностей. Если РФ и дальше будет применять ракетный террор, то ответ на это не заставит себя долго ждать, подчеркивает секретарь СНБО.

Алексей Данилов подчеркивает, что зима в Украине будет тяжелой, но впереди нашу страну ждет победная весна. ВСУ и население страны принуждает РФ постоянно корректировать свои планы и надеятся на паузу, чтобы накопить сил и переформатировать. Однако пауз не будет.

Напомним, Данилов назвал главные цели Украины в войне против РФ — это прекращение существования страны в нынешних границах.

Также секретарь СНБО заявил, что дипломатия не приведет к результатам. Переговоры с РФ бесполезны.