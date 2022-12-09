Жодних пауз. ЗСУ вибиватимуть РФ з України і взимку, і влітку, – Данілов

Секретар РНБО заявив, що ми не можемо зрадити тих людей, які віддали своє життя за незалежність. Тому Сили оборони вибиватимуть ворога з усіх територій.

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Українські військові вибиватимуть російські війська з країни будь-якої пори року. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляється на сайті апарату Ради нацбезпеки та оборони.

Україна не робитиме жодних пауз на полі бою влітку, чи взимку, чи будь-якої іншої пори року. Бійці Сил оборони вибиватимуть ворожі сили з усієї території, щоб почати вибудовувати вільну та незалежну країну.

"Ні у кого не будемо питати, де ми повинні бити ворога. Ми не можемо зрадити тих людей, які поклали життя за нашу незалежність, тому відповідатиме агресорові, який постійно зазіхає на нашу територію", — наголосив Данілов.

Також ЗС РФ попереду чекає багато неприємних сюрпризів та несподіванок. Якщо РФ і далі застосовуватиме ракетний терор, то відповідь на це не змусить довго чекати, підкреслює секретар РНБО.

Олексій Данілов наголошує, що зима в Україні буде важкою, але попереду на нашу країну чекає переможна весна. ЗСУ та населення країни змушує РФ постійно коригувати свої плани та сподіваються на паузу, щоб накопичити сили та переформатувати. Однак пауз не буде.

Нагадаємо, Данілов назвав головні цілі України у війні проти РФ — це припинення існування країни в нинішніх кордонах.

Також секретар РНБО заявив, що дипломатія не призведе до результатів. Переговори з РФ марні.