"Найнадійніша гарантія безпеки": Данілов назвав головні цілі України у війні проти РФ

Секретар РНБО України розкритикував західних політиків, котрі кажуть, що не хочуть "ескалації конфлікту" з Росією. Він заявив, що вони не роблять реальних кроків для припинення війни.

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Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявив, що в українських стратегічних інтересах, щоб Росія перестала існувати як військово-політичний суб'єкт у тих межах, в яких вона існує. За його словами, ця країна має канути в історичне небуття. Про це він написав у Facebook.

За словами Данілова, Україна використовуватиме всі доступні та не заборонені міжнародним правом засоби та методи покарання агресора та звільнення своєї території.

"Росія має зникнути як військово-політичний суб'єкт у тих межах, у яких вона поки що існує, з карти світу — це найнадійніша (якщо хто ще не зрозумів) гарантія безпеки для України та світу загалом", — написав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що ті західні політики, які використовують вислів "не допустити ескалації конфлікту", намагаються підмінити реальні "кроки ширмою бездіяльності та безволі".

"Для нас не може бути більшої ескалації, ніж убивство режимом Путіна 444 українських дітей, тисяч військових і цивільних, втрата території та руйнація нашого мирного життя", — заявив Данілов.

Він зазначив, що всі об'єкти, на яких встановлений російський прапор, є для України легітимними цілями.

"Найкращий метод "не допустити ескалації конфлікту" — це ліквідація власне причини "ескалації конфлікту" — а саме повна та безумовна військова поразка так званої Росії", — написав Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що Росія потребує "депутінізації". Крім того, у неї потрібно забрати ядерну зброю

Раніше Фокус писав, що експерти розповіли, звідки Україна могла отримати далекобійні дрони для ударів по РФ. На думку фахівців, українці переробили радянські безпілотники чи створили власні. Технологія може кардинально змінити перебіг війни в Україні.

Також повідомлялося, що Гуменюк розповіла, навіщо РФ кілька днів ховала дрони-камікадзе. За словами представниці ОК "Південь", російська армія намагається сформувати результативнішу тактику не лише для дій на фронті, а й для терору мирного населення України.

Ще нагадаємо, що в Politico повідомили, що Україна може отримати "афганські" мільярди від НАТО. В Альянсі заморозили фонд для підтримки афганської армії після захоплення талібами. На рахунках перебуває майже 3,4 млрд. Частково чи повністю їх можуть передати нашій країні.