"Самая надежная гарантия безопасности": Данилов назвал главные цели Украины в войне против РФ

Секретарь СНБО Украины раскритиковал западных политиков, которые говорят, что не хотят "эскалации конфликта" с Россией. Он заявил, что они не предпринимают реальные шаги для прекращения войны.

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Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что в украинских стратегических интересах, чтобы Россия перестала существовать как военно-политический субъект в тех пределах, в которых она существует. По его словам, эта страна должна кануть в историческое небытие. Об этом он написал в Facebook.

По словам Данилова, Украина будет использовать все доступные и не запрещенные международным правом средства и методы наказания агрессора и освобождения своей территории.

"Россия должна исчезнуть как военно-политический субъект в тех пределах, в которых она пока существует, с карты мира – это самая надежная (если кто еще не понял) гарантия безопасности для Украины и мира в целом", — написал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что те западные политики, которые используют выражение "не допустить эскалации конфликта" пытаются подменить реальные "шаги ширмой бездействия и безволия".

"Для нас не может быть большей эскалации, чем убийство режимом Путина 444 украинских детей, тысяч военных и гражданских, потеря территории и разрушение нашей мирной жизни", — заявил Данилов.

Он отметил, что все объекты, на которых установлен российский флаг, являются для Украины легитимными целями.

"Лучший метод "не допустить эскалации конфликта" – это ликвидация собственно причины "эскалации конфликта" – а именно полное и безусловное военное поражение т.н. россии", — написал Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что Россия нуждается в "депутенизации". Кроме того, у нее нужно отобрать ядерное оружие

Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали, откуда Украина могла получить дальнобойные дроны для ударов по РФ. По мнению специалистов, украинцы переделали советские беспилотники или создали собственные. Технология может кардинально изменить ход войны в Украине.

Также сообщалось, что Гуменюк рассказала, зачем РФ несколько дней прятала дроны-камикадзе. По словам представителя ОК "Юг", российская армия пытается сформировать более результативную тактику не только для действий на фронте, но и для террора мирного населения Украины.

Еще напомним, что в Politico сообщили, что Украина может получить "афганские" миллиарды от НАТО. В Альянсе заморозили фонд для поддержки афганской армии после захвата талибами. На счетах находится около 3,4 млрд. Частично или полностью их могут передать нашей стране.