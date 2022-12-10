"Ужасная война": начало боевых действий между НАТО и Россией возможно, — Столтенберг

По словам генсека НАТО, Путин неправильно оценил Украину. Глава Кремля поверил, что может добиться желаемого при помощи жестокости, которую Европа не видела со времен Второй мировой войны.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля и перерасти в войну между Россией и НАТО. Об этом он заявил в интервью норвежской телекомпании NRK.

"Если что-то пойдет не так, все может выйти из-под контроля", — сказал Столтенберг.

Он заявил, что в Украине идет "ужасная война", которая может перерасти в большую войну между НАТО и Россией. По его словам, дипломаты ежедневно работают над тем, чтобы этого не произошло.

"Нет никаких сомнений том, что большая война возможна", — заявил Генсек НАТО.

Он отметил, что нужно избежать ситуации, когда в войну ввяжутся еще больше стран Европы. При этом Столтенберг считает, что только сильная Украина может привести Европу к миру.

Просчет Владимира Путина

"В какой-то момент разговоры бывают бесполезны. Путин решил применить силу и власть. Что помогает, так это поддержка Украины в военном отношении", — сказал генсек НАТО.

По словам Столтенберга, когда Владимир Путин только стал президентом РФ, то был настроен на сотрудничество с Западом, был более лояльным. Сейчас же его политика очень агрессивна, он все время "рассказывает истории, которые не соответствуют действительности".

При этом, как пишут журналисты, Столтенберг считает, что Путин неправильно оценил Украину.

"Он верил, что может добиться желаемого с помощью военной силы и жестокости, которых мы не видели со времен Второй мировой войны. Россияне намеренно наносили удары по мирным жителям, перекрывая подачу воды и атакуя невоенные цели. Это чрезвычайно жестокая война", — отметил глава НАТО.

Ранее глава НАТО заявил, что РФ пытается заморозить войну в Украине, чтобы начать новое наступление весной. Он считает, что в зимние месяцы военные действия перейдут в более спокойную фазу. Однако как украинские, так и российские войска намерены перегруппировать и перевооружить свои силы.

Также Фокус писал, что, как сообщили журналисты Politico, ряд стран Запада избегает темы вступления Украины в НАТО. Сложность интеграции Киева в Альянс заключается в позиции Франции и Германии.