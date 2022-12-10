"Жахлива війна": початок бойових дій між НАТО і Росією можливий, — Столтенберг

За словами генсека НАТО, Путін неправильно оцінив Україну. Глава Кремля повірив, що може досягти бажаного за допомогою жорстокості, яку Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Related video

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбованість тим, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю та перерости у війну між Росією та НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю норвезької телекомпанії NRK.

"Якщо щось піде не так, все може вийти з-під контролю", — сказав Столтенберг.

Він заявив, що в Україні йде "жахлива війна", яка може перерости у велику війну між НАТО та Росією. За його словами, дипломати щодня працюють над тим, щоб цього не сталося.

"Немає жодних сумнівів у тому, що велика війна можлива", — заявив Генсек НАТО.

Він зазначив, що треба уникнути ситуації, коли у війну вплутаються ще більше країн Європи. При цьому Столтенберг вважає, що лише сильна Україна може привести Європу до світу.

Прорахунок Володимира Путіна

"У якийсь момент розмови бувають марними. Путін вирішив застосувати силу і владу. Що допомагає, то це підтримка України у військовому відношенні", — сказав генсек НАТО.

За словами Столтенберга, коли Володимир Путін тільки став президентом РФ, то був налаштований на співпрацю із Заходом, був лояльнішим. Нині ж його політика дуже агресивна, вона весь час "розповідає історії, які не відповідають дійсності".

Водночас, як пишуть журналісти, Столтенберг вважає, що Путін неправильно оцінив Україну.

"Він вірив, що може досягти бажаного за допомогою військової сили та жорстокості, яких ми не бачили з часів Другої світової війни. Росіяни навмисно завдавали ударів по мирному населенню, перекриваючи подачу води та атакуючи невійськові цілі. Це надзвичайно жорстока війна", — зазначив голова. НАТО.

Раніше глава НАТО заявив, що РФ намагається заморозити війну в Україні, щоб розпочати новий наступ навесні. Він вважає, що в зимові місяці військові дії перейдуть у спокійнішу фазу. Однак як українські, так і російські війська мають намір перегрупувати та переозброїти свої сили.

Також Фокус писав, що, як повідомили журналісти Politico, низка країн Заходу уникає теми вступу України до НАТО. Складність інтеграції Києва до Альянсу полягає у позиції Франції та Німеччини.