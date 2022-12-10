Путин пытается поссорить Украину с Западом, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ, — ISW

Глава РФ добивается переговоров о прекращении огня, чтобы дать российской армии собраться с силами и подготовиться к новым операциям.

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Президент России Владимир Путин пытается испортить отношения Украины с Западом, обвиняя украинские власти в нежелании вести мирные переговоры. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, представившие свой отчет на официальном сайте.

Владимир Путин заявляет, будто Киев не желает начинать проводить встречи и идти на компромисс ради завершения кровопролитной войны. Таким образом он стремится ослабить поддержку со стороны западных партнеров и получить в виде переговоров повод для прекращения огня, чтобы дать российским войскам время восстановить силы и подготовиться к новым военным операциям, лишив ВСУ инициативы.

Эксперты Института уверены, что ВС РФ не удастся отдохнуть, воспользовавшись затишьем, поскольку переговоры о длительном прекращении огня требуют длительной подготовки. В настоящее время напряжение между Украиной и Россией слишком напряжены, чтобы стороны могли договориться о режиме тишины, поэтому россияне вряд ли добьются желаемого затишья.

"Почти невозможно представить, что прекращение огня будет согласовано, не говоря уже о его реализации, на несколько месяцев, что лишит Россию возможности приостановить украинские зимние контрнаступления и отложить их до весны", — пишут американские исследователи.

9 декабря на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке, столице Кыргызстана, Владимир Путин весьма оптимистично высказался о возможных переговорам с Украиной. Он заявил, что процесс урегулирования будет долгим, и Киеву вместе с Западными партнерами придется смириться с "реалиями на местах". Вероятно, президент подразумевает, будто все захваченные территории должны остаться под контролем России.

Как считают в Институте изучения войны, такая риторика лишь оттягивает проведение мирных переговоров, однако может быть частью информационной операции с целью вызвать дискуссии о прекращении огня. Ожидается, что Владимир Путин объявит реальные условия для переговоров уже в 2023 году, если российская армия сможет захватить большую часть украинских регионов, которые якобы аннексировала Россия.

Напомним, что 30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Он подписал так называемое соглашение с главарями "Л/ДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также главами оккупационных адмнинистраций Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.

Писали также, что Владимир Путин не отказался от максималистских целей в войне против Украины. Как предполагают в Институте изучения войны, он угрожает повторной оккупацией украинских регионов с целью вынудить Киев пойти на переговоры, используя возмущения на Западе.