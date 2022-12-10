Путін намагається посварити Україну із Заходом, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ, — ISW

Глава РФ домагається переговорів про припинення вогню, щоб дати російській армії зібратися із силами та підготуватися до нових операцій.

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Президент Росії Володимир Путін намагається зіпсувати відносини України із Заходом, звинувачуючи українську владу в небажанні вести мирні переговори. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, які подали свій звіт на офіційному сайті.

Володимир Путін заявляє, ніби Київ не бажає розпочинати зустрічі та йти на компроміс заради завершення кровопролитної війни. Так він прагне послабити підтримку з боку західних партнерів та отримати у вигляді переговорів привід для припинення вогню, щоб дати російським військам час відновити сили та підготуватися до нових військових операцій, позбавивши ЗСУ ініціативи.

Експерти Інституту впевнені, що ЗС РФ не вдасться відпочити, скориставшись затишшям, оскільки переговори про тривале припинення вогню потребують тривалої підготовки. Наразі напруга між Україною та Росією надто напружена, щоб сторони могли домовитися про режим тиші, тому росіяни навряд чи досягнуть бажаного затишшя.

"Майже неможливо уявити, що припинення вогню буде узгоджено, не кажучи вже про його реалізацію, на кілька місяців, що позбавить Росію можливості призупинити українські зимові контрнаступи та відкласти їх до весни", — пишуть американські дослідники.

9 грудня на саміті Євразійського економічного союзу в Бішкеку, столиці Киргизстану Володимир Путін дуже оптимістично висловився про можливі переговори з Україною. Він заявив, що процес врегулювання буде довгим, і Києву разом із Західними партнерами доведеться змиритися з "реаліями на місцях". Ймовірно, президент має на увазі, ніби всі захоплені території мають залишитись під контролем Росії.

Як вважають в Інституті вивчення війни, така риторика лише відтягує проведення мирних переговорів, проте може бути частиною інформаційної операції з метою викликати дискусії щодо припинення вогню. Очікується, що Володимир Путін оголосить реальні умови для переговорів уже в 2023 році, якщо російська армія зможе захопити більшу частину українських регіонів, які нібито анексувала Росія.

Нагадаємо, що 30 вересня Володимир Путін оголосив про анексію Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України. Він підписав так звану угоду з ватажками "Л/ДНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником, а також головами окупаційних адміністрацій Володимиром Сальдо та Євгеном Балицьким.

Писали також, що Володимир Путін не відмовився від максималістських цілей у війні проти України. Як припускають в Інституті вивчення війни, він погрожує повторною окупацією українських регіонів із метою змусити Київ піти на переговори, використовуючи обурення на Заході.