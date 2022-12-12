В Минобороны рассказали, когда ВСУ начнут новое контрнаступление

По мнению главы МОУ Алексея Резникова, текущая погода, которая сопровождается дождями и мокрым снегом, делает невозможным продвижение боевой техники.

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Силы обороны Украины возобновят контрнаступление в момент, когда наступят суровые морозы. Об этом заявил глава Министерства обороны Алексей Резников, выступая на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Швеции Полом Йонсоном.

По его словам, текущая погода, которая сопровождается дождями и мокрым снегом, делает невозможным продвижение боевой техники.

Уменьшение активности подразделений Вооруженных сил Украины на фронте, как и оккупационных формирований, Резников связал именно с неблагоприятными погодными условиями.

"Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме… Мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Но ВСУ не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", — продолжил глава Минобороны в ходе пресс-конференции.

Отдельно Резников выразил сомнение относительно стратегии ВС РФ, которые целенаправленно атакуют гражданские объекты, ожидая, что население будет склонять действующую власть к капитуляции и принятии компромиссов.

Отметим, что о возобновлении контрнаступления ВСУ ранее писал Институт изучения войны ISW. По мнению американских аналитиков, суровая зима сыграет на руку украинской армии, которая сможет успешно провести штурмовые действия в Луганской области.

Также сообщалось, что Пентагон прогнозирует новое наступление в Украине после прихода суровых морозов. Минобороны США считает, что линия фронта стабилизируется по мере холодов, но в скором времени могут начаться новые масштабные бои.