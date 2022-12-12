У Міноборони розповіли, коли ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

На думку глави МОУ Олексія Резнікова, теперішня погода, яка супроводжується дощами та мокрим снігом, унеможливлює просування бойової техніки.

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Сили оборони України відновлять контрнаступ у момент, коли настануть суворі морози. Про це заявив глава Міністерства оборони Олексій Резніков, виступаючи на спільній пресконференції зі своїм колегою зі Швеції Полом Йонсоном.

За його словами, поточна погода, яка супроводжується дощами та мокрим снігом, унеможливлює просування бойової техніки.

Зменшення активності підрозділів Збройних Сил України на фронті, як і окупаційних формувань, Резніков пов'язав саме із несприятливими погодними умовами.

"Погодні умови, перехід від сухої осені до ще не морозної зими… Ми спостерігали дощі та дуже важкі умови для атак з будь-якого боку. Але ЗСУ не думають зупинятися. Тому, використовуючи момент, коли грунт стане твердішим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій", — продовжив голова Міноборони під час пресконференції.

Окремо Резніков висловив сумнів щодо стратегії ЗС РФ, які цілеспрямовано атакують цивільні об'єкти, очікуючи, що населення схилятиме чинну владу до капітуляції та прийняття компромісів.

Зазначимо, що про поновлення контрнаступу ЗСУ раніше писав Інститут вивчення війни ISW. На думку американських аналітиків, сувора зима зіграє на руку українській армії, яка зможе успішно провести штурмові дії у Луганській області.

Також повідомлялося, що Пентагон прогнозує новий наступ в Україні після приходу суворих морозів. Міноборони США вважає, що лінія фронту стабілізується в міру холодів, але незабаром можуть розпочатися нові масштабні бої.