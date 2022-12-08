Росія програла скрізь: у Пентагоні говорять про новий наступ в Україні взимку

Українські військові відбили атаку ЗС РФ на Київ, встояли в боях на сході та вибили загарбників із Херсона. Лінія фронту стабілізується у міру холодів, але попереду багато битв, упевнений голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

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Президент Росії Володимир Путін зазнав невдачі у всіх напрямках під час повномасштабної війни в Україні, яка триває вже 10 місяців. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі на засіданні Ради головних виконавчих директорів газети The Wall Street Journal у Вашингтоні.

Українські військові відбили початкову атаку на Київ та встояли у боях на сході країни. Також ЗСУ відкинули росіян під час контратаки в Харківській області та витіснили їх із Херсона.

Міллі констатував, що Росія, як і раніше, займає частину української території, і попереду "ще багато боїв".

[ + – ] Російська армія атакує цивільне населення України

"Цієї хвилини ситуація на землі така, що лінії фронту стабілізуються. З настанням зими бої трохи сповільняться через морози. З'явиться потенційна можливість для наступу в обох сторін у розпал зими через погоду та рельєф місцевості. Подивимося, як розвиватимуться події", — Заявив генерал.

Ракетні удари армії РФ: Москва воює з цивільними

Російська армія, за його словами, атакує цивільне населення України ракетами, руйнуючи енергетичну інфраструктуру.

"Це напад на мирне населення, це просто неприйнятно. Українські військові не залежать від цієї енергетичної інфраструктури для проведення військових операцій", — сказав голова комітету штабів.

Агресору не вдасться зламати волю українського народу, ракетні удари лише підвищать бажання чинити опір, продовжив він.

Міллі також сказав, що ніхто не повинен недооцінювати силу, міць та досвід збройних сил Сполучених Штатів.

"Це військові №1 у світі, вони більше за інших здатні до загальновійськових маневрів, які можна об'єднати у всіх сферах — у космосі, кібернетиці, на землі, морі, повітрі та під водою. Ми дуже досвідчені у всьому", — зауважив Міллі.

Виступаючи на заході разом з американським генералом, адмірал Королівського флоту, начальник штабу оборони Великобританії Ентоні Радакін зазначив, що Росія ізольована дипломатично та економічно неповноцінна.

"Їхня тактика і стратегія були викриті, вони виявилися помилковими і некомпетентними", — підсумував він.

У Пентагоні раніше говорили, що не перешкоджатимуть спробам України створити далекобійні види озброєнь.

Фокус уже писав про спроби російських пропагандистів налаштувати американську владу проти України. Москва намагається переконати деяких політиків обмежувати військову допомогу Україні.

Напередодні Пентагон оголосив про укладання контракту з військовою корпорацією Lockheed Martin на 431 мільйон доларів. Угода передбачає створення реактивних систем залпового вогню HIMARS.