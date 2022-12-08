Россия проиграла везде: в Пентагоне говорят о новом наступлении в Украине зимой

Украинские военные отразили атаку ВС РФ на Киев, устояли в боях на востоке и выбили захватчиков из Херсона. Линия фронта стабилизируется по мере холодов, но впереди много сражений, уверен глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

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Президент России Владимир Путин потерпел неудачу по всем направлениям во время полномасштабной войны в Украине, которая длится уже 10 месяцев. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли на заседании Совета главных исполнительных директоров газеты The Wall Street Journal в Вашингтоне.

Украинские военные отразили первоначальную атаку на Киев и устояли в боях на востоке страны. Также ВСУ отбросили россиян в ходе контратаки в Харьковской области и вытеснили их из Херсона.

Милли констатировал, что Россия по-прежнему занимает часть украинской территории, и впереди "еще много боев".

[ + – ] Российская армия атакует гражданское население Украины

"В эту минуту ситуация на земле такова, что линии фронта стабилизируются. С наступлением зимы бои немного замедлятся из-за морозов. Появится потенциальная возможность для наступления у обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности. Посмотрим, как будут развиваться события", — заявил генерал.

Ракетные удары армии РФ: Москва воюет с гражданскими

Российская армия, по его словам, атакует гражданское население Украины ракетами, разрушая энергетическую инфраструктуру.

"Это нападение на мирное население, это просто неприемлемо. Украинские военные не зависят от этой энергетической инфраструктуры для проведения военных операций", — сказал глава комитета штабов.

Агрессору не удастся сломить волю украинского народа, ракетные удары лишь повысят желание сопротивляться, продолжил он.

Милли также сказал, что никто не должен недооценивать силу, мощь и опыт вооруженных сил Соединенных Штатов.

"Это военные №1 в мире, они больше других способны к общевойсковым маневрам, которые можно объединить во всех областях — в космосе, кибернетике, на земле, море, воздухе и под водой. Мы очень опытны во всем", — заметил Милли.

Выступая на мероприяти вместе с американским генераломм, адмирал Королевского флота, начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин отметил, что Россия изолирована дипломатически и экономически неполноценна.

"Их тактика и стратегия были разоблачены, они оказались ошибочны и некомпетентны", — заключил он.

В Пентагоне ранее говорили, что не будут препятствовать попыткам Украины создать дальнобойные виды вооружений.

Фокус уже писал о попытках российских пропагандистов настроить американские власти против Украины. Москва пытается убедить некоторых политиков ограничивать военную помощь Украине.

Накануне Пентагон объявил о заключении контракта с военной корпорацией Lockheed Martin на 431 миллион долларов. Соглашение предусматривает производство реактивных систем залпового огня HIMARS.