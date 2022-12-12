Украинский Т-64 уничтожил российский Т-72 в прямом танковом бою (видео)

Первым же выстрелом танк ВС РФ был уничтожен, а затем у него загорелась боеукладка.

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Экипаж украинского танка Т-64 уничтожил вражеский Т-72Б. Об этом сообщает пресс-служба 92-й бригады.

В одном из населенных пунктов произошло прямое боестолкновение с российским танком Т-72Б. Экипаж украинского танка Т-64 поразил Т-72Б одним метким выстрелом. Видеоролик был снят с беспилотника. Несмотря на полномасштабное вторжение, прямые танковые бои случаются довольно редко. Отмечается, что украинский Т-64 принадлежал 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирка.

"Украинские танкисты доказали, кто хозяин в Украине! С первого выстрела вражеский танк превратился в металлолом", — написали в бригаде.

От попадания снаряда вражеский танк загорелся, а затем у него загорелся боеукладка. Добавим, что в Украине основным боевым танком является Т-64БВ, а у РФ Т-72. С полномасштабным вторжением западные партнеры начали поставлять и танки Т-72.

Напомним, посол Украины в Германии заявил, что Берлин может передать танки Leopard и БМП Marder. Кроме этого, Украине срочно нужны зенитные комплексы, артиллерия и САУ "Гепард".

Ранее в Пентагоне заявили, что они не передают Украине танки и авиацию так как для них нужно создавать техническое обеспечение. Их нельзя сразу бросить в бой.