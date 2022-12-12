Український Т-64 знищив російський Т-72 у прямому танковому бою (відео)

Першим пострілом танк ЗС РФ знищили, а потім у нього загорілася боєукладка.

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Екіпаж українського танка Т-64 знищив ворожий Т-72Б. Про це повідомляє пресслужба 92-ї бригади.

В одному з населених пунктів сталося пряме зіткнення з російським танком Т-72Б. Екіпаж українського танка Т-64 вразив Т-72Б одним влучним пострілом. Відеоролик знято з безпілотника. Попри повномасштабне вторгнення, прямі танкові бої трапляються досить рідко. Зазначається, що український Т-64 належав 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.

"Українські танкісти довели, хто господар в Україні! З першого пострілу ворожий танк перетворився на металолом", — написали у бригаді.

Від попадання снаряда ворожий танк загорівся, а потім у нього спалахнула боєукладка. Додамо, що в Україні основним бойовим танком є Т-64БВ, а у РФ — Т-72. З повномасштабним вторгненням західні партнери почали постачати й танки Т-72.

Нагадаємо, посол України в Німеччині заявив, що Берлін може передати танки Leopard та БМП Marder. Крім цього, Україні терміново потрібні зенітні комплекси, артилерія та САУ "Гепард".

Раніше в Пентагоні заявили, що вони не передають Україні танки та авіацію, оскільки для них потрібно створювати технічне забезпечення. Їх не можна одразу кинути у бій.