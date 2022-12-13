Каждый день отправляют "подарки" врагу: артиллеристы рассказали о работе САУ Dana (фото)

Как говорят члены экипажа артустановки, за более чем 6 месяц полномасштабной войны они стали одной семьей. Сейчас бойцы работают на Донецком направлении.

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Экипаж самоходной артустановки Dana рассказали о работе машины и ее преимуществах над советскими образцами. Об этом сообщает АрміяInfrom.

Артиллеристы отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручка каждый день отправляют "подарки" оккупантам в виде 152-мм снарядов. За более чем 6 месяцев полномасштабной войны члены экипажа Dana говорят, что они стали одной семьей. Сейчас они работают на Донецком направлении. Механик-водитель Руслан говорит, что ему машина нравится в первую очередь хорошей проходимостью и маневренностью.

[ + – ] 152-мм САУ Dana

"Она (Dana) быстро разворачивается и слаживается, не давая времени противнику обнаружить себя", — резюмировал Руслан.

Наводчик с позывным "Юзик" заявил, что у Dana много преимуществ над советскими образцами САУ. У каждого члена экипажа есть свое рабочее место, которые размещены в раздельных кабинах. В советских же артустановках все находятся в одном "загазованном" помещении.

Командир батареи "Искра" говорит, что как правило первый выстрел является прицельным. После этого происходит корректировка и работа на поражение.

"Преимущественно уничтожаем колонны, бронетехнику, укрепление, живую силу противника. Пока есть враждебные цели – у нас всегда будет работа. И мы ее готовы выполнить со 100-процентным успехом", — говорит "Искра".

На борту Dana находится до 50 боеприпасов, а весь экипаж состоит из 5 человек. Наведение орудия происходит при помощи электрогидравлической системы или резервного ручного механизма. Также в машине установлен автомат заряжания. Дальность стрельбы составляет до 20 км.

Напомним, Чехия передала Украине САУ Dana в апреле вместе с чехословацким аналогом "Градов". В мае установки засветились в украинских лесах.