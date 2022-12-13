Щодня відправляють "подарунки" ворогові: артилеристи розповіли про роботу САУ Dana (фото)

Як кажуть члени екіпажу артустановки, за понад 6 місяців повномасштабної війни вони стали однією родиною. Наразі бійці працюють на Донецькому напрямку.

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Екіпаж самохідної артустановки Dana розповіли про роботу машини та її переваги над радянськими зразками. Про це повідомляє АрміяInfrom.

Артилеристи окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка щодня відправляють "подарунки" окупантам у вигляді 152 мм снарядів. За понад 6 місяців повномасштабної війни члени екіпажу Dana кажуть, що вони стали однією родиною. Наразі вони працюють на Донецькому напрямку. Механік-водій Руслан каже, що йому машина подобається насамперед гарною прохідністю і маневреністю.

[ + – ] 152-мм САУ Dana

"Вона (Dana) швидко розгортається і складається, не даючи часу супротивникові виявити себе", — резюмував Руслан.

Навідник із позивним "Юзик" заявив, що в Dana багато переваг над радянськими зразками САУ. Кожен член екіпажу має своє робоче місце, які розміщені в окремих кабінах. У радянських артустановках усі знаходяться в одному "загазованому" приміщенні.

Командир батареї "Іскра" каже, що зазвичай перший постріл є прицільним. Після цього відбувається коригування та робота на ураження.

"Переважно нищимо колони, бронетехніку, укріплення, живу силу противника. Поки є ворожі цілі — у нас завжди буде робота. І ми її готові виконати зі 100-відсотковим успіхом", — каже "Іскра".

На борту Dana знаходиться до 50 боєприпасів, а весь екіпаж складається з 5 осіб. Наведення зброї відбувається з допомогою електрогідравлічної системи чи резервного ручного механізму. Також у машині встановлено автомат заряджання. Дальність стрільби становить до 20 км.

Нагадаємо, Чехія передала Україні САУ Dana у квітні разом із чехословацьким аналогом "Градів". У травні настанови засвітилися в українських лісах.