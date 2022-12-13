"Поднимите обе руки вверх": ВСУ показали как сдаться в плен солдатам ВС РФ дрону (видео)

Российских солдат призвали распространять видео среди сослуживцев, чтобы они получили шанс сохранить свою жизнь.

Related video

Украинская армия создала инструкцию для российских военнослужащих, которые хотят сдаться в плен беспилотнику ВСУ. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Как заявляется в видеоролике, инструкция сдаче в плен дрону сделали для безопасности всем тем, кто не хочет воевать. Однако вначале нужно написать в "Хочу жить" по номеру 688 в Telegram, который работает только на украинской территории. В случае прибытия беспилотника крайне важно делать все вовремя. При возможности нужно уведомить бойцов ВСУ о том, что беспилотник прибыл на место.

"Увидев в зоне видимости кварокоптер, поднимите обе руки в стороны и вверх. Таким образом сообщается о готовности выполнять дальнейшие команды. Когда контакт установлен, дрон совершит маневр поднявшись и опустившись на несколько метров снизу вверх. После этого коптер обозначит вектор движения", — говорится в ролике.

Все время дрон будет лететь со скоростью движения человека. Если вдруг у БПЛА будет разряжаться батарея, то военнопленным нужно оставаться на месте или в укрытии, ожидая прибытия другого коптера. Нужно оставаться в зоне видимости. После прибытия второго дрона нужно повторить алгоритм и установить контакт с ним.

В ВСУ призвали российских солдат сохранить и распорастранять инструкцию, чтобы они знали как сдаваться в плен, сохраняя жизнь.

Напомним, по данным правозащитников, ФСБ руководит казнями наемников из "группы Вагнера". Были случаи, когда российская артиллерия атаковала наемников, когда они пытались сдаться в плен.

Ранее в британской разведке заявили, что цели РФ состоят в оккупации Донецкой области. Москва может бросить на это все свои силы.