"Підніміть обидві руки вгору": ЗСУ показали, як здатися солдатам ЗС РФ у полон дрону (відео)

Російських солдатів закликали розповсюджувати відео серед товаришів зі служби, щоб вони отримали шанс зберегти своє життя.

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Українська армія створила інструкцію для російських військовослужбовців, котрі хочуть здатися в полон безпілотнику ЗСУ. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Як заявляється у відеоролику, інструкцію здачі в полон дрону зробили для безпеки всіх, хто не хоче воювати. Однак спочатку потрібно написати до "Хочу жити" за номером 688 у Telegram, який працює лише на українській території. У разі прибуття безпілотника дуже важливо робити все вчасно. За можливості потрібно повідомити бійцям ЗСУ про те, що безпілотник прибув на місце.

"Побачивши в зоні видимості кварокоптер, підніміть обидві руки в сторони та вгору. Так повідомляється про готовність виконувати подальші команди. Коли контакт встановлений, дрон здійснить маневр, піднявшись і опустившись на кілька метрів знизу вгору. Після цього коптер позначить вектор руху", — йдеться в повідомленні ролику.

Весь час дрон летітиме зі швидкістю руху людини. Якщо раптом у БПЛА розряджатиметься батарея, то військовополоненим потрібно залишатися на місці або в укритті, чекаючи на прибуття іншого коптера. Потрібно залишатися в зоні видимості. Після прибуття другого дрона потрібно повторити алгоритм і встановити контакт із ним.

У ЗСУ закликали російських солдатів зберегти й розпоряджати інструкцію, щоб вони знали, як здаватися в полон, зберігаючи життя.

Нагадаємо, за даними правозахисників, ФСБ керує стратами найманців із "групи Вагнера". Були випадки, коли російська артилерія атакувала найманців, коли намагалися здатися в полон.

Раніше в британській розвідці заявили, що цілі РФ полягають в окупації Донецької області. Москва може кинути на це всі свої сили.