Отправили в музей истории: 59-я бригада ВСУ показала российский бронежилет 1974 года

Бронежилет ЖЗЛ-74 может защитить только от холодного оружия по типу удара ножом или заточкой. Его нашли в одном из освобожденным домов в Николаевской области.

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Украинские военные из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка показали бронежилет, который захватили у российских войск. Об этом сообщает пресс-служба в Фейсбуке.

В ходе освобождения Николаевской области бойцы нашли бронежилет 1974 года. Его обнаружили в одном из захваченных оккупантами домов. Он там лежал вместе с другими захваченными вещами. ЖЗЛ-74 — это бронежилет, который призван для замены более старого ЖТ-71М. В его основе лежит схема из небольших плоских кругов диаметром 50 мм и толщиной 2 мм. Их располагают в два ряда.

Такой бронежилет способен защищать только от холодного оружия — удара ножом, заточкой, шилом и спицей. Среди дополнительных характеристик внимание акцентируется на значительном ослаблении от удара камня, топора, лома и другой ударной или ударно-дробящего действия за счет жесткости всей конструкции и ее частей.

Военные отправили образец бронежилета в коллекцию Национального музея истории Украины.

"Морально устаревшая оружие и плохое обеспечение врага помогают нашим защитникам уничтожить как можно больше оккупантов, приближая долгожданную победу!" — написали в бригаде.

Напомним, ВС РФ получили иранские бронежилеты и шлемы. В РФ все больше проблем с комплектацией индивидуальными средствами защиты.

Ранее мобилизованным в РФ перестали выдавать бронежилеты, а цены них в магазинах поднялись в 20 раз.