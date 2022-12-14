Відправили до музею історії: 59-а бригада ЗСУ показала російський бронежилет 1974 року

Бронежилет ЖЗЛ-74 може захистити тільки від холодної зброї на кшталт удару ножем або заточкою. Його знайшли в одному зі звільнених будинків у Миколаївській області.

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Українські військові з 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка показали бронежилет, який захопили у російських військ. Про це повідомляє пресслужба у фейсбуці.

Під час визволення Миколаївської області бійці знайшли бронежилет 1974 року. Його виявили в одному із захоплених окупантами будинків. Він там лежав разом з іншими захопленими речами. ЖЗЛ-74 — це бронежилет, який покликаний для заміни старішого ЖТ-71М. В основі лежить схема з невеликих плоских кіл діаметром 50 мм і товщиною 2 мм. Їх розташовують у два ряди.

Такий бронежилет здатний захищати тільки від холодної зброї — удару ножем, заточкою, шилом та спицею. Серед додаткових характеристик увага акцентується на значному ослабленні від удару каменю, сокири, брухту та іншої ударної або ударно-дробної дії завдяки жорсткості всієї конструкції та її частин.

Військові відправили зразок бронежилета до колекції Національного музею історії України.

"Морально застаріла зброя та погане забезпечення ворога допомагають нашим захисникам знищити якнайбільше окупантів, наближаючи довгоочікувану перемогу!" — написали в бригаді.

Нагадаємо, ЗС РФ отримали іранські бронежилети та шоломи. У РФ дедалі більше проблем із комплектацією індивідуальними засобами захисту.

Раніше мобілізованим у РФ перестали видавати бронежилети, а ціни на них у магазинах піднялися в 20 разів.