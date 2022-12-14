40-тонная "Ласточка": бойцы ВСУ рассказали как уничтожают врага из танка под Бахмутом (фото)

Экипаж танка отмечает, что российские войска меньше используют танки под Бахмутом, чем это было в Харьковской области и берут количеством, а не качеством.

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Украинский экипаж танка Т-64 выполняет боевые задачи под Бахмутом. Бойцы прозвали свой танк "Ласточкой". Об этом сообщает АрміяInform.

На окраинах Бахмута постоянно слышна канонада и звуки стрелкового оружия. Военные Сухопутных войск держат оборону на одном из направлений в районе Бахмута. В издании отмечают, что танки имеют пиетет. Как рассказывает военный Виктор, его машину они прозвали "Ласточкой".

"Она нас из таких приключений вывозила, что не до рассказа. Даже было раз прорывались на ней через ближние вражеские тылы. Нам беспилотники потом говорили, что рядом с нами ложилось очень и очень плотно, почти впритык. Однако ни на нас, ни на машине ни одной царапины!" — рассказывает Виктор.

[ + – ] Экипаж Т-64

Он также добавляет, что еще когда проходил обучение в центре "Десна", то ему Т-64 сразу припал к душе. Ни Т-72, ни Т-80 не понравились настолько. При этом он отмечает, что в Харьковской области интенсивность противостояния с вражескими танками была выше. Под Бахмутом российские танки без лишней причины предпочитают не высовываться. Поэтому у бойцов другие цели — скопление вражеской пехоты и укрепления ВС РФ. Робота по их уничтожению ведется каждый день.

Если раньше российские танковые экипажы на Т-90 могли продемонстрировать выучку и слаженность, то сейчас они берут массой.

"Я до сих пор удивляюсь мотивации оккупантов. За что они воюют?! За ворованные стиралки и мобилки? Я знаю, за что я воюю — за свою хату и семью. А они?" — задается вопросом Виктор.

В конце репортажа бойцов вызвали на боевое задание. Бойцам был отдан приказ нанести удар по врагу. БПЛА их навел и выстрел поразил цель на расстоянии 3 км.

Напомним, в ВСУ рассказали об изменении тактики ВС РФ на Донбассе. Вместо БТГ используются штурмовые отряды.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб коллаборант из Купянска, который разбила герб Украины с одного из зданий.