40-тонна "Ластівка": бійці ЗСУ розповіли, як знищують ворога з танка під Бахмутом (фото)

Екіпаж танка зазначає, що російські війська менше використовують танки під Бахмутом, ніж це було у Харківській області, та беруть кількістю, а не якістю.

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Український екіпаж танка Т-64 виконує бойові завдання під Бахмутом. Бійці прозвали свій танк "Ластівкою". Про це повідомляє АрміяInform.

На околицях Бахмута постійно чути канонаду та звуки стрілецької зброї. Військові Сухопутних військ тримають оборону на одному з напрямів у районі Бахмута. У виданні наголошують, що танки мають пієтет. Як розповідає військовий Віктор, його машину вони прозвали "Ластівкою".

"Вона нас із таких пригод вивозила, що не до розповіді. Навіть було раз проривалися на ній через ближні ворожі тили. Нам безпілотники потім говорили, що поряд з нами лягало дуже і дуже щільно, майже впритул. Однак ні на нас, ні на машині жодної подряпини!" — розповідає Віктор.

[ + – ] Екіпаж Т-64

Він також додає, що ще коли проходив навчання у центрі "Десна", то йому Т-64 одразу припав до душі. Ні Т-72, ні Т-80 не сподобалися так. Водночас він зазначає, що в Харківській області інтенсивність протистояння з ворожими танками була вищою. Під Бахмутом російські танки без зайвої причини вважають за краще не висуватись. Тому у бійців інші цілі — скупчення ворожої піхоти та укріплення ЗС РФ. Робота з їхнього знищення ведеться щодня.

Якщо раніше російські танкові екіпажі на Т-90 могли продемонструвати вишкіл та злагодженість, то зараз вони беруть масою.

"Я досі дивуюся мотивації окупантів. За що вони воюють?! За крадені пральні машинки та мобілки? Я знаю, за що я воюю — за свою хату та родину. А вони?" — запитує Віктор.

Наприкінці репортажу бійців викликали на бойове завдання. Бійцям віддано наказ завдати удару по ворогові. БПЛА їх навів і постріл вразив ціль на відстані 3 км.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про зміну тактики ЗС РФ на Донбасі. Замість БТГ використовуються штурмові загони.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинув колаборант із Куп'янська, який розтрощив герб України з однієї з будівель.