"Плохо учились в школе": в Чернигове ответили на заявление Пушилина о "присоединении" к РФ
Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус напомнил оккупантам о границах бывшего Черниговского княжества, которое охватывало часть нынешних российских территорий.
В Черниговской областной военной администрации отреагировали на слова главы так называемой ДНР Дениса Пушилина о том, что Чернигов и Одесса являются русскими городами. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус на своей странице в Facebook посоветовал оккупантам соглашаться на границы 1991 года.
"Некий Пушилин сказал о "присоединении" Чернигова к России. Террористы-МММщики плохо учились в школе и не знают, где заканчивались территории Черниговского княжества на севере. А история циклична", — пишет Чаус.
В подтверждение своим словам чиновник опубликовал карту Черниговского княжества, которое в свое время включало в себя Брянск, Курск, Рязань и прочие населенные пункты нынешней Российской Федерации.
О том, что Чернигов и Одесса могут быть присоединены к России, также говорил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявлял, что в данном вопросе все зависит от "выбора граждан".
По этому поводу высказался секретарь городского совета Чернигова Александр Ломако, заявив, что жители украинских городов уже давно сделали свой выбор и российской стороне о нем известно.
"Выбор наших людей очень очевидный и четкий – вон с Украины, вслед за русским кораблем! И не нужно вспоминать в своих речах наш древний город Чернигов, потому что, когда Чернигов уже был одним из самых больших городов Европы, на территории нынешнего Кремля квакали жабы", — заключил Ломако.
Напомним, что так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин сообщал о намерениях по захвату Чернигова и Одессы. При этом Пушилин отмечает, что в первую очередь ВС РФ заинтересованы в полной оккупации всей Донецкой области.
Еще Фокус сообщал, что суд запретил мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы на целый год. Чиновника признали виновным в действиях, совершенных в условиях конфликта интересов, и оштрафовали.