"Погано навчалися у школі": у Чернігові відповіли на заяву Пушиліна про "приєднання" до РФ

Голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус нагадав окупантам про межі колишнього Чернігівського князівства, яке охоплювало частину нинішніх російських територій.

Related video

У Чернігівській обласній військовій адміністрації відреагували на слова голови так званої ДНР Дениса Пушиліна про те, що Чернігів та Одеса є російськими містами. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Facebook порадив окупантам погоджуватися на кордони 1991 року.

"Якийсь Пушилін сказав про "приєднання" Чернігова до Росії. Терористи-МММщики погано навчалися в школі і не знають, де закінчувалися території Чернігівського князівства на півночі. А історія циклічна", — пише Чаус.

На підтвердження своїм словам чиновник опублікував карту Чернігівського князівства, яке свого часу включало Брянськ, Курськ, Рязань та інші населені пункти нинішньої Російської Федерації.

[ + – ] Чернігівське князівство

Про те, що Чернігів та Одеса можуть бути приєднані до Росії, також говорив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він заявляв, що у цьому питанні все залежить від "вибору громадян".

З цього приводу висловився секретар міської ради Чернігова Олександр Ломако, заявивши, що мешканці українських міст уже давно зробили свій вибір і російській стороні про нього відомо.

"Вибір наших людей дуже очевидний і чіткий – геть з України, слідом за російським кораблем! І не треба згадувати у своїх промовах наше древнє місто Чернігів, бо коли Чернігів уже був одним із найбільших міст Європи, на території нинішнього Кремля квакали жаби ", — уклав Ломако.

Нагадаємо, що так званий "глава ДНР" Денис Пушилін повідомляв про наміри щодо захоплення Чернігова та Одеси. При цьому Пушилін зазначає, що насамперед ЗС РФ зацікавлені у повній окупації всієї Донецької області.

Ще Фокус повідомляв, що суд заборонив меру Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати посаду міського голови на цілий рік. Чиновника визнали винним у діях, вчинених в умовах конфлікту інтересів, та оштрафували.