"Погано навчалися у школі": у Чернігові відповіли на заяву Пушиліна про "приєднання" до РФ
Голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус нагадав окупантам про межі колишнього Чернігівського князівства, яке охоплювало частину нинішніх російських територій.
У Чернігівській обласній військовій адміністрації відреагували на слова голови так званої ДНР Дениса Пушиліна про те, що Чернігів та Одеса є російськими містами. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Facebook порадив окупантам погоджуватися на кордони 1991 року.
"Якийсь Пушилін сказав про "приєднання" Чернігова до Росії. Терористи-МММщики погано навчалися в школі і не знають, де закінчувалися території Чернігівського князівства на півночі. А історія циклічна", — пише Чаус.
На підтвердження своїм словам чиновник опублікував карту Чернігівського князівства, яке свого часу включало Брянськ, Курськ, Рязань та інші населені пункти нинішньої Російської Федерації.
Про те, що Чернігів та Одеса можуть бути приєднані до Росії, також говорив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він заявляв, що у цьому питанні все залежить від "вибору громадян".
З цього приводу висловився секретар міської ради Чернігова Олександр Ломако, заявивши, що мешканці українських міст уже давно зробили свій вибір і російській стороні про нього відомо.
"Вибір наших людей дуже очевидний і чіткий – геть з України, слідом за російським кораблем! І не треба згадувати у своїх промовах наше древнє місто Чернігів, бо коли Чернігів уже був одним із найбільших міст Європи, на території нинішнього Кремля квакали жаби ", — уклав Ломако.
Нагадаємо, що так званий "глава ДНР" Денис Пушилін повідомляв про наміри щодо захоплення Чернігова та Одеси. При цьому Пушилін зазначає, що насамперед ЗС РФ зацікавлені у повній окупації всієї Донецької області.
Ще Фокус повідомляв, що суд заборонив меру Чернігова Владиславу Атрошенку обіймати посаду міського голови на цілий рік. Чиновника визнали винним у діях, вчинених в умовах конфлікту інтересів, та оштрафували.