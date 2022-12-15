Путин не может оправдать войну: аналитики ISW рассказали, что испортило планы президента РФ

Аналитики заявили, что уход российских войск из Киевской области и других северных регионов Украины еще в начале войны не позволяет Путину объявить о победе.

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Президент России Владимир Путин не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство. Так, он сталкивается со всей большей критикой на фоне продолжающейся войны с Украиной. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, об этом говорит решение Путина отложить свое ежегодное обращение к Собранию Российской Федерации. Глава Кремля может выступить с обращением к Собранию Федерации в 2023 году. Последнее обращение Путина к Совету состоялось в конце апреля 2021 года

При этом, как сказано в отчете, уход российских войск из Киевской области и северной Украины вообще в апреле, вероятно, испортил планы Путина объявить о победе. Он все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия не может достичь своих целей в Украине военным путем.

Более того, как заявили в ISW, Путин не уверен в том, что может оправдать войну некими глобальными целями. Победа могла бы позволить оправдать все человеческие потери и материальные потери. Однако после оккупации Лисичанска Луганской области еще в июле у ВС РФ не было никаких значительных побед – лишь поражения.

Так, как сообщается, уход российских войск из Херсона разозлил многих имперских идеологов, которые начали сомневаться в способности Путина создать "Великую Россию".

Ранее Фокус писал, что Путин отменил все публичные мероприятия перед Новым годом. В Кремле без объяснения причин отказались от проведения "Прямой линии" и выступления Путина перед Федеральным собранием. Домыслы касательно возможной даты этих мероприятий у президента РФ назвали "гаданием на кофейной гуще".

Также напомним, что в Калужской области установили новую ядерную ракету "Ярс". Владимир Путин устроил "показуху" с установкой новой баллистической ракеты в день ракетных войск РФ с целью запугивания Запада.