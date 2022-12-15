Путін не може виправдати війну: аналітики ISW розповіли, що зіпсувало плани президента РФ

Аналітики заявили, що відхід російських військ із Київської області та інших північних регіонів України ще на початку війни не дозволяє Путіну оголосити про перемогу.

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Президент Росії Володимир Путін не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір. Так, він стикається з усією більшою критикою на тлі війни з Україною, що триває. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, про це говорить рішення Путіна відкласти своє щорічне звернення до Зборів Російської Федерації. Глава Кремля може виступити зі зверненням до Зборів Федерації у 2023 році. Останнє звернення Путіна до Ради відбулося наприкінці квітня 2021 року.

При цьому, як сказано у звіті, відхід російських військ із Київської області та північної України взагалі у квітні, ймовірно, зіпсував плани Путіна оголосити про перемогу. Він все ще чекає і сподівається вимовити грандіозну переможну промову у 2023 році або відтягує момент, коли йому доведеться визнати, що Росія не може досягти своєї мети в Україні військовим шляхом.

Щобільше, як заявили в ISW, Путін не впевнений, що може виправдати війну якимись глобальними цілями. Перемога могла б дозволити виправдати всі людські втрати та матеріальні втрати. Однак після окупації Лисичанська Луганської області ще у липні у ЗС РФ не було жодних значних перемог – лише поразки.

Так, як повідомляється, відхід російських військ з Херсона розлютив багатьох імперських ідеологів, які почали сумніватися у здатності Путіна створити "Велику Росію".

Раніше Фокус писав, що Путін відмінив усі публічні заходи перед Новим роком. У Кремлі без пояснення причин відмовилися від проведення "Прямої лінії" та виступу Путіна перед Федеральними зборами. Домисли щодо можливої дати цих заходів у президента РФ назвали "ворожінням на кавовій гущі".

Також нагадаємо, що у Калузької області встановили нову ядерну ракету "Ярс ". Володимир Путін влаштував "показуху" із встановленням нової балістичної ракети в день ракетних військ РФ з метою залякування Заходу.