В центре Донецка прогремели взрывы: оккупанты говорят о "самом мощном обстреле с 2014 года" (видео)

Назначенный оккупантами "мэр" города Алексей Кулемзин заявил о выпуске 40 ракет из БМ-21 "Град". В сети публикуют кадры повреждений жилых домов, офисных зданий, детсадов и Свято-Преображенского собора в центре города.

Related video

В центре Донецка утром 15 декабря звучали взрывы, террористы "ДНР" заявляют о "самом мощном обстреле с 2014 года", а местные паблики публикуют последствия прилетов.

Назначенный оккупантами "мэр" города Алексей Кулемзин традиционно обвинил ВСУ в выпуске 40 ракет из БМ-21 "Град". По его информации, из Нетайлово прилетели 6 снарядов калибром 155-мм, а из Орловки — 3.

Российские пропагандисты сообщили про обстрелы города из реактивных систем залпового огня, гражданские слышали звуки "вылетов" неподалеку.

Судя по фото и видео из соцсетей, можно заметить разрушения в центральном районе Донецка. Очевидцы говорят о "прилетах" на бульваре Школьном, проспекте Театральном и на улицах Набережной и Артема. Сообщается о возгораниях в некоторых домах.

Российский военкор Андрей Руденко сообщил, что якобы 40 снарядов прилетели "по жилому району". Повреждены дома, офисные здания, школа, Свято-Преображенский собор и машины в центре города.

[ + – ] В результате обстрела центра Донецка повреждены 8 жилых домов

"Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрела центра Донецка… Также из-за обстрела повреждены ясли-сад, поликлиника, торговый центр и 8 жилых домов", — сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой "представителей ДНР" в СЦКК (Совместный центр контроля и координации).

Telegram-канал "Оперативный ВСУ" проинформировал о провокации войск России.

"Р…ня в очередной раз коварно обстреляла Донецк из реактивных установок залпового огня. Местные жители сообщают, что звук был таким, как будто стреляют из пригорода", — сказано в сообщении.

Напомним, что 8 декабря в оккупированном Донецке случился частичный блэкаут. Электроэнергии не было в многоэтажках Ворошиловского и Киевского районов.

Фокус 6 декабря писал о гибели в Донецке "депутата народного совета ДНР" Марии Пироговой в результате массированного обстрела в районе ЦУМа в Ворошиловском районе.

Взрывы в Донецке звучали также утром 7 ноября, в тот день в центре города горело здание администрации железной дороги.