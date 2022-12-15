У центрі Донецька пролунали вибухи: окупанти говорять про "найпотужніший обстріл із 2014 року" (відео)

Призначений окупантами "мер" міста Олексій Кулемзін заявив про випуск 40 ракет із БМ-21 "Град". У мережі публікують кадри пошкоджень житлових будинків, офісних будівель, дитсадків і Свято-Преображенського собору в центрі міста.

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У центрі Донецька вранці 15 грудня лунали вибухи, терористи "ДНР" заявляють про "найпотужніший обстріл із 2014 року", а місцеві пабліки публікують наслідки прильотів.

Призначений окупантами "мер" міста Олексій Кулемзін традиційно звинуватив ЗСУ у випуску 40 ракет із БМ-21 "Град". За його інформацією, з Нетайлового прилетіли 6 снарядів калібром 155-мм, а з Орлівки — 3.

Російські пропагандисти повідомили про обстріл міста з реактивних систем залпового вогню, цивільні чули звуки "вильотів" неподалік.

Судячи з фото й відео із соцмереж, можна помітити руйнування в центральному районі Донецька. Очевидці говорять про "прильоти" на бульварі Шкільному, проспекті Театральному та на вулицях Набережній і Артема. Повідомляється про загоряння в деяких будинках.

Російський військкор Андрій Руденко повідомив, що нібито 40 снарядів прилетіли "по житловому району". Пошкоджено будинки, офісні будівлі, школу, Свято-Преображенський собор і машини в центрі міста.

[ + – ] Унаслідок обстрілу центру Донецька пошкоджено 8 житлових будинків

"П'ятеро людей, у тому числі дитина, постраждали внаслідок обстрілу центру Донецька... Також через обстріл пошкоджено садок-ясла, поліклініка, торговий центр і 8 житлових будинків", — повідомило російське агентство ТАРС із посиланням на "представників ДНР" у СЦКК (Спільний центр контролю та координації).

Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" поінформував про провокацію військ Росії.

"Р...ня вкотре підступно обстріляла Донецьк із реактивних установок залпового вогню. Місцеві жителі повідомляють, що звук був таким, ніби стріляють із передмістя", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 8 грудня в окупованому Донецьку стався частковий блекаут. Електроенергії не було в багатоповерхівках Ворошилівського та Київського районів.

Фокус 6 грудня писав про загибель у Донецьку "депутатки народної ради ДНР" Марії Пирогової внаслідок масованого обстрілу в районі ЦУМу у Ворошилівському районі.

Вибухи в Донецьку лунали також уранці 7 листопада, того дня в центрі міста горіла будівля адміністрації залізниці.