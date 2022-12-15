Экс-полицейский заставлял жителей Лимана собирать тела убитых оккупантами людей, — прокуратура

Подозреваемый добровольно перешел на сторону врага и с апреля по июль этого года работал в так называемой "народной полиции ДНР".

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Бывшему участковому инспектору патрульной полиции в Краматорске и Славянске объявлено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый добровольно перешел на сторону врага. С апреля по июль этого года он находился в оккупированном Лимане, где "трудоустроился" в так называемой "народной полиции ДНР".

Как сообщается, полицейский, изменивший своей присяге, доставлял задержанных и арестованных захватчиками местных жителей к местам принудительных работ. В частности, украинцев заставляли собирать тела погибших военных и гражданских лиц на территории города.

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Напомним, ВСУ освободили Лиман 1 октября. После этого в городе стали эксгумировать останки погибших местных жителей из мест массовых захоронений. В могилах обнаружили тела пяти убитых детей.

Ранее издание Forbes сообщило, что новое контрнаступление ВСУ будет в Запорожской области. В результате атаки Украина может освободить большую часть юга страны и приблизиться к перешейку на Сиваше, соединяющему Херсонскую область и Крым.