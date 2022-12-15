Експоліцейський змушував мешканців Лимана збирати тіла вбитих окупантами людей, — прокуратура

Підозрюваний добровільно перейшов на бік ворога і з квітня до липня цього року працював у так званій "народній поліції ДНР".

Related video

Колишньому дільничному інспектору патрульної поліції у Краматорську та Слов'янську оголошено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах збройного конфлікту. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний добровільно перейшов на бік ворога. З квітня до липня цього року він перебував в окупованому Лимані, де "працевлаштувався" у так званій "народній поліції ДНР".

Як повідомляється, поліцейський, який зрадив свою присягу, доставляв затриманих та заарештованих загарбниками місцевих жителів до місць примусових робіт. Зокрема, українців змушували збирати тіла загиблих військових та цивільних осіб на території міста.

[ + – ] Донеччанину загрожує довічне ув'язнення, якщо його вину доведуть

Донеччанину загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Лиман 1 жовтня. Після цього в місті почали ексгумувати останки загиблих місцевих мешканців із місць масових поховань. У могилах виявили тіла п'яти вбитих дітей.

Раніше видання Forbes повідомило, що новий контрнаступ ЗСУ буде у Запорізькій області. Внаслідок атаки Україна може звільнити більшу частину півдня країни та наблизитися до перешийка на Сиваші, що з'єднує Херсонську область та Крим.