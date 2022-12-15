В Запорожье и Кривом Роге слышали взрывы: в СМИ назвали причины

Глухие звуки слышали до сигнала воздушной тревоги в Днепропетровской области. Местные паблики писали о работе украинских сил ПВО, а журналисты говорили о плановых работах на карьерах.

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В Кривом Роге Днепропетровской области и Запорожье были слышны звуки взрывов. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Глухие взрывы в городе слышали до сигнала воздушной тревоги, которую объявили в 10:14.

Также сообщается о взрывах в Запорожье — громкий звук слышали жители нескольких районов города.

В некоторых пабликах писали о работе украинских систем ПВО.

Местный телеканал "Рудана" предупредил о плановых взрывах 15 декабря на карьерах. В 12:00 должны провести плановый взрыв в карьере "№2-бис" ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).

Еще один подрыв запланирован на 14:00 в карьере "Северный" (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

"Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет", — успокоили журналисты.

Напомним, что российские военные 6 декабря ударили по объекту промышленности в Кривом Роге. В Днепропетровской области воздушною тревогу не объявляли.

В этот же день российская армия совершила ракетный обстрел Степненской территориальной общины Запорожской области. Обошлось без человеческих жертв, ущерб нанесен критической инфраструктуре.

Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью 5 декабря. Целями стали промышленные и энергетические объекты инфраструктуры.