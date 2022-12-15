У Запоріжжі та Кривому Розі чули вибухи: у ЗМІ назвали причини

Глухі звуки чули до сигналу повітряної тривоги на Дніпропетровщині. Місцеві пабліки писали про роботу українських сил ППО, а журналісти говорили про планові роботи на кар'єрах.

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У Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі чути звуки вибухів. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Глухі вибухи в місті чули до сигналу повітряної тривоги, яку оголосили о 10:14.

Також повідомляється про вибухи в Запоріжжі — гучний звук чули мешканці кількох районів міста.

У деяких пабліках писали про роботу українських систем ППО.

Місцевий телеканал "Рудана" попередив про планові вибухи 15 грудня на кар'єрах. О 12:00 мають провести плановий вибух у кар'єрі "№2-біс" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

Ще один підрив заплановано на 14:00 у кар'єрі "Північний" (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

"Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає", — заспокоїли журналісти.

Нагадаємо, що російські військові 6 грудня вдарили по об'єкту промисловості в Кривому Розі. На Дніпропетровщині повітряну тривогу не оголошували.

Цього ж дня російська армія здійснила ракетний обстріл Степненської територіальної громади Запорізької області. Обійшлося без людських жертв, збитки завдано критичній інфраструктурі.

Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Кривому Рогу та Запоріжжю 5 грудня. Цілями стали промислові й енергетичні об'єкти інфраструктури.