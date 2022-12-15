Артиллерия 25-й бригады уничтожила целое подразделение войск РФ (видео)

После неудачной попытки идти в атаку, артиллеристы Сичеславской бригады нанесла ряд ударов по отступающему подразделению ВС РФ.

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Артиллерия 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили одно из подразделений российских войск. Об этом сообщает пресс-служба ДШВ в Telegram.

В одном из районов проведения задач, артиллеристы 25-й бригады атаковали российских военных. Вскоре оккупанты начали пытаться отступать через посадку. Отмечается, что попытка оказалась неуспешной. Благодаря доразведке артиллерийское подразделение бригады прицельными ударами уничтожили все подразделение вместе с броневиком.

Командование опубликовало видео с беспилотника, при помощи которого они и наводились для ударов по врагу. На кадрах видно около десятка российских солдат. Украинская артиллерия прицельном попадала по маршруту движения ВС РФ.

"Это наша земля и врагам тут не место, достанем каждого", — говорят десантники Сичеславской бригады.

Напомним, по данным Генштаба, в Мелитополе враг потерял руководящий состав 58-й армии. Ранения получило до 150 человек в трех населенных пунктам.

Ранее артиллеристы показали работу САУ Dana на Донецком направлении. Артиллеристы говорят, что отправляют "подарки" врагу каждый день. Эта установка гораздо лучше, советских САУ.