Артилерія 25-ї бригади знищила цілий підрозділ військ РФ (відео)

Після невдалої спроби йти в атаку, артилеристи Січеславської бригади завдали кілька ударів по підрозділу ЗС РФ, що відступав.

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Артилерія 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ знищили один із підрозділів російських військ. Про це повідомляє пресслужба ДШВ у Telegram.

В одному з районів проведення завдань артилеристи 25-ї бригади атакували російських військових. Незабаром окупанти почали намагатися відступати через посадку. Зазначається, що спроба виявилася неуспішною. Завдяки дорозвідці артилерійський підрозділ бригади прицільними ударами знищили весь підрозділ разом із броньовиком.

Командування опублікувало відео з безпілотника, за допомогою якого вони наводилися для ударів по ворогові. На кадрах помітно близько десятка російських солдатів. Українська артилерія прицільно влучала по маршруту руху ЗС РФ.

"Це наша земля і ворогам тут не місце, дістанемо кожного", — кажуть десантники Січеславської бригади.

Нагадаємо, за даними Генштабу, у Мелітополі ворог втратив керівний склад 58-ї армії. Поранення отримало до 150 осіб у трьох населених пунктах.

Раніше артилеристи показали роботу САУ Dana на Донецькому напрямі. Артилеристи кажуть, що відправляють "подарунки" ворогові щодня. Ця установка набагато краща за радянські САУ.