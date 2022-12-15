Россия хочет перевести вторжение в Украину в долгосрочный конфликт, – Генштаб

В Москве поняли, что быстрой победы у них не будет, поэтому они пытаются истощить западных партнеров и Украину, чтобы пойти на переговоры.

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Кремль понимает, что в краткосрочной перспективе победить в войне невозможно, поэтому они делают ставку на долгосрочный конфликт. Об этом сообщает АрміяInform.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что в РФ делают ставку на перевод войны в долгосрочный конфликт. Враг осознает, что в краткосрочной перспективы победы ему не видать.

"В целях принуждения нашего государства к переговорам, а также создания стратегической паузы для восстановления и накопления своих сил, враг не ослабляет психологическое и экономическое давление на нашу страну, прежде всего путем нанесения массовых ракетно-артиллерийских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины", — заявил Громов.

Целью таких действий является истощение западных партнеров и в первую очередь Украины. На такие изменения в РФ пошли после успешного контрнаступления Украины в Херсонской и Харьковской области. Сейчас основной стратегической целью оккупантов является сосредоточение сил на захвате Донецкой и Луганской областей Украины. Вражеские силы стягивают для этого большое количество военной техники, чтобы достичь количественное преимущество в вооружении и техники. В РФ наращиваются показатели собственного производства техники, в том числе за счет снижения его качества. Также Москва пытается заключать договора с другими странами для поставки оружия.

Напомним, в британской разведке заявили, что у Беларуси и РФ нет боеспособных войск для вторжения с севера.

Также сообщалось, что у войск РФ потери превысили 100 тысяч человек.