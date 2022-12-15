Росія хоче перевести вторгнення в Україну в довгостроковий конфлікт, — Генштаб

У Москві зрозуміли, що швидкої перемоги в них не буде, тому вони намагаються виснажити західних партнерів і Україну, щоби піти на переговори.

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Кремль розуміє, що в короткостроковій перспективі перемогти у війні неможливо, тому вони роблять ставку на довгостроковий конфлікт. Про це повідомляє "АрміяInform".

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що в РФ роблять ставку на переведення війни в довгостроковий конфлікт. Ворог усвідомлює, що в короткостроковій перспективі перемоги йому не видно.

"Із метою примусу нашої держави до переговорів, а також створення стратегічної паузи для відновлення та накопичення своїх сил ворог не послаблює психологічний і економічний тиск на нашу країну, насамперед шляхом нанесення масових ракетно-артилерійських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України", — заявив Громов.

Метою таких дій є виснаження західних партнерів і насамперед України. На такі зміни в РФ пішли після успішного контрнаступу України в Херсонській і Харківській області. Наразі основною стратегічною метою окупантів є зосередження сил на захопленні Донецької та Луганської областей України. Ворожі сили стягують для цього велику кількість військової техніки, щоб досягти кількісної переваги в озброєнні й техніці. У РФ нарощуються показники власного виробництва техніки, зокрема рахунок зниження його якості. Також Москва намагається укладати договори з іншими країнами для постачання зброї.

Нагадаємо, в британській розвідці заявили, що Білорусь і РФ не мають боєздатних військ для вторгнення з півночі.

Також повідомлялося, що у військ РФ втрати перевищили 100 тисяч людей.