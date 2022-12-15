Войска Беларуси, которые были на границе с Украиной, возвращаются на базу, – Минобороны

К внезапной проверке боеготовности также привлечены 11-я и 19-я отдельные механизированные бригады, выполняющие задачи в других районах Беларуси.

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38 десантно-штурмовая бригада ВС РБ, которую перебрасывали в приграничные районы с Украиной, возвращается назад в Брест. Об этом информирует пресс-центр Министерства обороны Беларуси.

В ведомстве отмечают, что передислокация подразделений 38-й бригады ВС РБ осуществлялась после объявления Александром Лукашенко внезапной проверки боеспособности регулярных войск.

По завершению мероприятий, как отмечают в Минобороны, военнослужащие совершают марш в пункт постоянной дислокации.

"Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности ВС совершают марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации", — говорится в сообщении ведомства.

[ + – ] Войска Беларуси, которые перебрасывали к границе с Украиной, возвращаются в часть [ + – ] Войска Беларуси, которые перебрасывали к границе с Украиной, возвращаются в часть

Возвращение подразделений 38-й бригады ВС РБ в постоянный пункт дислокации также подтверждает мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн". По информации расследователей, в мероприятиях после объявления внезапной проверки боеготовности войск дальше принимают участие 11-я и 19-я отдельные механизированные бригады, выполняющие задания в Гродненском и Борисовском районах Беларуси.

"7 отдельный батальон 11 омбр был замечен в Щучинском районе Гродненской области, и до полигона "Гожский" пока не доехал. Помимо 2 мотострелковых рот, из состава 191 группы артиллерии 19 омбр, к внезапной проверке была также привлечена как минимум одна батарея 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика", — добавили представители сообщества.

Стоит отметить, что 13 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился провести внезапную проверку боеготовности регулярных войск Беларуси. После соответствующего распоряжения было зафиксировано перемещение колонны техники к границе с Украиной. На следующий день в Беларуси совершил посадку российский самолет А-50У "Сергей Атаянц", который может корректировать ракетные удары по Украине.

После объявления внезапной проверки в Беларуси также зафиксировало перемещение военной техники и личного состава на полигон, который расположен возле границы с Польшей и Литвой.