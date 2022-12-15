Війська Білорусі, які були на кордоні з Україною, повертаються на базу, – Міноборони

До раптової перевірки боєготовності також залучено 11-у та 19-ту окремі механізовані бригади, які виконують завдання в інших районах Білорусі.

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38 десантно-штурмова бригада ЗС РБ, яку перекидали до прикордонних районів з Україною, повертається назад до Бресту. Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони Білорусі.

У відомстві зазначають, що передислокація підрозділів 38-ї бригади ЗС РБ здійснювалася після оголошення Олександром Лукашенком раптової перевірки боєздатності регулярних військ.

Після завершення заходів, як зазначають у Міноборони, військовослужбовці здійснюють марш до пункту постійної дислокації.

"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в межах раптової перевірки бойової готовності ЗС здійснюють марш із району виконання завдань до пункту постійної дислокації", — йдеться у повідомленні відомства.

[ + – ] Війська Білорусі, які перекидали до кордону з Україною, повертаються до частини [ + – ] Війська Білорусі, які перекидали до кордону з Україною, повертаються до частини

Повернення підрозділів 38-ї бригади ЗС РБ до постійного пункту дислокації також підтверджує моніторингове співтовариство "Беларускі Гаюн". За інформацією розслідувачів, у заходах після оголошення раптової перевірки боєздатності військ далі беруть участь 11-а та 19-та окремі механізовані бригади, які виконують завдання у Гродненському та Борисівському районах Білорусі.

"7 окремий батальйон 11 омбр був помічений у Щучинському районі Гродненської області, і до полігону "Гозький" поки не доїхав. Крім 2 мотострілкових рот, зі складу 191 групи артилерії 19 омбр, до раптової перевірки була також залучена як мінімум одна батарея 2С1 "Гвоздика", — додали представники спільноти.

Варто зазначити, що 13 грудня білоруський лідер Олександр Лукашенко наказав провести раптову перевірку боєздатності регулярних військ Білорусі. Після відповідного розпорядження зафіксували рух колони техніки до кордону з Україною. Наступного дня в Білорусі здійснив посадку російський літак А-50У "Сергій Атаянц", який може коригувати ракетні удари по Україні.

Після оголошення раптової перевірки у Білорусі також зафіксувало переміщення військової техніки та особового складу на полігон, що розташований біля кордону з Польщею та Литвою.