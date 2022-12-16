В Минске встретятся главы Министерств обороны РФ и Беларуси: что обсудят Шойгу и Хренин

В Минобороны Беларуси отметили, что встреча состоится в узком кругу, где будут обсуждаться безопасность "Союзного государства".

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В переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которые должны состоятся 19 декабря, примут участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин. Как сообщил помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, министры обсудят вопросы безопасности "Союзного государства".

"19 декабря в Минске ожидаются переговоры президентов РБ и РФ по вопросам безопасности Союзного государства. В узком составе в переговорах примут участие министры оборон РБ и РФ", — написал Ревенко в Twitter.

Между тем Лукашенко сегодня заявил, что собирается обсуждать с Путиным вопросы стратегии в экономической сфере и проблемные моменты в реализации совместных с РФ программ. В Кремле же заявили, что Путин в ходе визита обсудит вопросы торгового сотрудничества двух стран и международные проблемы.

В начале декабря этого года Шойгу и Хренин уже встречались в Минске и подписали протокол о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Документ предполагает, что стороны совместно определяют состав группировки региональных войск и порядок управления ею в военное время, а также взаимодействия входящих в нее сил в мирное время.

Напомним, Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин в октябре заявил, что белорусская армия готова к боевым действиям и выполнению боевых задач наряду с армией России. По его словам, страна должна готовиться отражать нападение со стороны Польши, Литвы, Латвии и Украины.

По мнению военных экспертов Института изучения войны, российская армия предпримет попытки наступления на Киев с территории Беларуси. Между тем эта угроза не является неизбежной, поскольку Путин пытается склонить украинские власти к переговорам, используя при этом два метода.