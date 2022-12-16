У Мінську зустрінуться глави Міністерств оборони РФ та Білорусі: що обговорять Шойгу та Хренін

У Міноборони Білорусі зазначили, що зустріч відбудеться у вузькому колі, де обговорюватимуть безпеку "Союзної держави".

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У переговорах між президентом РФ Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком, які мають відбутися 19 грудня, візьмуть участь голова Міноборони РФ Сергій Шойгу та його білоруський колега Віктор Хренін. Як повідомив помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко, міністри обговорюватимуть питання безпеки "Союзної держави".

"19 грудня у Мінську очікуються переговори президентів РБ та РФ з питань безпеки Союзної держави. У вузькому складі у переговорах візьмуть участь міністри оборони РБ та РФ", — написав Ревенко у Twitter.

Тим часом Лукашенко сьогодні заявив, що збирається обговорювати з Путіним питання стратегії в економічній сфері та проблемні моменти у реалізації спільних із РФ програм. У Кремлі ж заявили, що Путін під час візиту обговорить питання торгової співпраці двох країн та міжнародні проблеми.

На початку грудня цього року Шойгу та Хренін вже зустрічалися у Мінську та підписали протокол про внесення змін до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері від 19 грудня 1997 року. Документ передбачає, що сторони спільно визначають склад угруповання регіональних військ та порядок управління ним у воєнний час, а також взаємодії сил, що входять до нього, у мирний час.

Нагадаємо, Глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін у жовтні заявив, що білоруська армія готова до бойових дій та виконання бойових завдань поряд з армією Росії. За його словами, країна має готуватися відбивати напад з боку Польщі, Литви, Латвії та України.

На думку військових експертів Інституту вивчення війни, російська армія зробить спроби наступу на Київ із території Білорусі. Тим часом ця загроза не є неминучою, оскільки Путін намагається схилити українську владу до переговорів, використовуючи водночас два методи.